سيناتور ديمقراطي: ترامب غدر بالكرد في ظل غياب سياسة خارجية واضحة ولّدت الأزمات

أكّد السيناتور الأميركي الديمقراطي ​كريس مورفي​ أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ غدر بالكرد في ظل غياب ​سياسة​ خارجية واضحة ولّدت الأزمات".

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