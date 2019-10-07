ليبرمان هاجم نتانياهو وأركان حكومته: لن أتحالف معه

هاجم رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، ​أفيغدور ليبرمان​، رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ وأركان حكومته، مؤكداً أنه لن يتحالف مع نتانياهو، مشيراً إلى أنه "لسوء الحظ، بيبي لا يفهم معنى الصداقة ولا الإخلاص".

وأكد انه "لن يستغرب إذا اكتشف أن نتانياهو قد كلف محققين شخصيين بتتبع تحركاته وتحركات أسرته"، مشيراً إلى أن "هذه هي طريقة تعامل ​نتنياهو​ مع من يختلف معه في الرأي، فهو يتحول إلى عدو شخصي".

وردا على سؤال إن كان سيوافق على التناوب مع نتانياهو على ​رئاسة الحكومة​ مقابل انضمامه إلى ائتلاف حكومي لليمين، قال ليبرمان: "فيذهبوا إلى الجحيم، أنا أتطلع إلى الأمور الجوهرية وليس إلى التناوب".

من جهة أخرى وصف ليبرمان وزيرة الثقافة في ​الحكومة الإسرائيلية​، ​ميري ريغيف​، بـ"أنها حيوانة، لأنها تفاخرت بأنها لم تمسك في حياتها كتابا من تأليف الكاتب الروسي الشهير تشيخوف"، ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي الحالي، ​يسرائيل كاتس​، بـ"أنه كاذب مثير للشفقة" ورئيس حزب "شاس" للمتدينين الشرقيين، أريه درعي، بأنه خائن.