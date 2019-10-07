وزير النفط الايراني: احتمال تفويض مشروع تنمية حقل فرزاد النفطي الى الشركات الايرانية

أعلن وزير ​النفط​ الايراني ​بيجن زنكنة​ عن أنه "اذا لم تبدِ الشركات الهندية الرغبة للمضي قدما في مشروع تنمية حقل فرزاد "ب" فإننا سنمضي قدما في المشروع مع الشركات الايرانية"، مشيراً إلى "إننا قدمنا شرحا بشأن مشاريع تنمية ​النفط والغاز​، وإكمال مرحلة 11 في حقل بارس الجنوبي للغاز، والحقول النفطية المشتركة، ووضع الميزانية النفطية للبلاد في العام القادم، وبطاقة ​الوقود​، وحقل فرزاد B المشترك".

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