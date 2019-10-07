شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: سيكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة للجمهورية بكل مفرداتها خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الانتهاء من ميكنة البيانات وإعداد قاعدة بيانات شاملة للجمهورية بالكامل سيتم الانتهاء منها خلال شهرين، قائلا "ما يتم تحصيله بالشهر العقارى يذهب لوزارة المالية، وخلال شهرين ستنتهى مشكلة البيانات وميكنتها وسيكون هناك قاعدة بيانات للجمهورية بكل مفرداتها سكان وعقارات".

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وأوضح رئيس مجلس النواب أن مصر أقدم دولة إدارية فى التاريخ، مضيفا "لكن للأسف الشديد لا يوجد لدينا قاعدة بيانات وهذه مأساة،على الرغم من أننا انتهينا من إعداد قواعد بيانات متكاملة لكثير من الدول".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر.