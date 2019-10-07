صور.. رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألمانى تحت القبة فى أول زيارة لمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصرى اليوم، نوربرت روتجن رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان الألمانى "البوندستاج"، فى أول زيارة له إلى مصر ولمجلس النواب المصرى، بحضور كريم درويش رئيس اللجنة، وباقى أعضاء اللجنة. وقال "درويش" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن اللقاء سيدور حول العلاقات الثنائية بين الدولتين، بعد إعادة العلاقات البرلمانية مع ألمانيا بشكل كبير، وكذلك دور مصر فى القضايا الإقليمية، لاسيما ملف الهجرة غير الشرعية باعتباره من أكبر الملفات المؤرقة للحكومة الألمانية. Advertisements وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصرى، أن اللقاء سيشهد حديث عن دور مصر فى مكافحة الإرهاب، متابعاً: " مصر تقوم بدورها ونتمنى المزيد من الدعم والمساهمة".

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