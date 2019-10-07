تعامل فيه مع أسماء معروفة.. مهدي أجيمي يقرب الجمهور من أول عمل مغربي له ويعدهم بتقديم موسيقى جيدة – فيديو

أًصدر المغني مهدي أجمي، أخيرا، فيديو كليب اقتحم به الساحة الفنية المغربية، وعنونه بـ”قلبي كونكطي”، استطاع في ظرف قصير، على الرغم من قلة شهرته تجاوز عتبة مليون مشاهدة على “يوتيوب”.

وحل مهدي ضيفا على “اليوم24″، ليعرف الجمهور أكثر بنفسه، وتحدثه عن التعامل مع أسماء فنية وازنة في ساحة الموسيقى الشبابية، منهم رشيد محمد علي، ورضوان الديري.

وأبرز مهدي أن انطلاق مسيرته كانت في أرض المهجر، إذ استقر بعدد من الدول الأوربية، وهناك استغل موهبته لإبرازها في السهرات، والحفلات الخاصة.

ووعد مهدي عجمي بتقديم أعمال غنائية عديدة بعد انطلاقته في “ستايل البوب الراي”، متمنيا أن تلقى أعماله إقبالا لدى الجمهور، خصوصا أن مواهبه لا تقتصر على الغناء، بل حتى العزف على آلات عديدة.