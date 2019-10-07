سرقة “وفا كاش” في الدار البيضاء على طريقة الأفلام..اللصوص أحدثوا ثقبا في عمارة مجاورة للاقتحام-صورة

عرفت مدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الإثنين، حادث سرقة وكالة بنكية، بطريقة غريبة.

وعمد منفذو هذه الجريمة، إلى اقتحام الوكالة البنكية الواقعة في شارع مقداد الحريزي، حسب مصادر أمنية، عبر إحداث ثقب في جدارها، انطلاقا من العمارة المحاذية لها.

وحسب ذات المصادر، فقد حلت الشرطة العلمية والتقنية بمسرح الجريمة، ورفعت بصمات منفذي العملية، كما فتح تحقيق من طرف أمن منطقة بنمسيك.

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ويقول ذات المصدر الأمني في حديثه لـ”اليوم 24″ اليوم الإثنين، إن الشرطة، ستتجه نحو مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة قرب الوكالة، من أجل الاستعانة بتسجيلاتها لتحديد هوية المشتبه في ضلوعهم في هذه الجريمة، مشددا على أن البحث لا زال جاريا ولم يقد بعد إلى توقيفهم.