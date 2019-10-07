الدوري الدولي لكرة القدم داخل القاعة.. المنتخب الوطني يدك شباك الصين بخماسية نظيفة

تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، اليوم الاثنين، على نظيره الصيني بخمسة أهداف دون مقابل، وذلك ضمن ثاني مباريات الدوري الدولي، الذي تحتضنه الصين إلى غاية 8 أكتوبر الجاري.

وأحرز خماسية المنتخب الوطني في المباراة، التي احتضنتها قاعة الرياضات الدولية، في مدينة شانغشو الصينية، كل من بلال البقالي، الذي وقع هدفين، وإدريس الرايس الفني، وسعيد كنية، ثم محمد جواد.

وكانت العناصر الوطنية قد فازت بمواجهتها الأولى، أمس الأحد، على المنتخب الماليزي، بثلاثة أهداف دون رد، سجل سعيد كنية هدفين، وأحرز زكرياء كاويري الهدف الثالث.

ويخوض المنتخب الوطني داخل القاعة، مباراته الثالثة، والأخيرة في الدوري الدولي، يوم غد الثلاثاء، ضد منتخب الدانمارك.