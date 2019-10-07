مهرجان الدارالبيضاء للفيلم العربي يعود في نسخة ثانية.. 198 فيلما قدم للمشاركة فيه

ينافس 11 فيلما عربيا في المسابقة الرسمية للدورة الثانية من مهرجان الدارالبيضاء للفيلم العربي، التي تنطلق من، 18 أكتوبر الحالي، وتستمر إلى غاية 25 منه.

واختار مهرجان الدارالبيضاء للفيلم العربي 11 فيلما روائيا للمشاركة في المسابقة الرسمية، فضلا عن عدد من الأفلام القصيرة، من بين 198 فيلما بين الطويل، والقصير من 19 دولة عربية، تقدموا للمشاركة.

ويترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة المخرج المغربي محمد عبدالرحمن التازي، وسيكون إلى جانبه الممثل المصري، فتحي عبد الوهاب، والمخرج العراقي قاسم حول، والناقد السينمائي الكويتي عبد الستار ناجي، والممثلة التونسية سهير بن عمارة.

وتشارك في المسابقة الأفلام التالية، وهي كالتالي: “جمال عفينة ” للمخرج ياسين ماركو موروكو من المغرب، “لعزيزة” للمخرج محسن البصري من المغرب، و”الطريق المستقيم” للمخرج عكاشة تويتة من الجزائر، و”سامحني” للمخرجة نجوى سلامة من تونس، و”يوم وليلة” للمخرج أيمن مكرم من مصر، و”زيانة” للمخرج خالد الزدجالي من سلطنة عمان، والاعتراف” للمخرج باسل الخطيب من سوريا، و”يارا “للمخرج عباس فاضل من لبنان / العراق، و”عشرة أيام قبل الزفة” للمخرج عمرو جمال من اليمن و”إن بارادوكس “in paradox” للمخرج حمد الصراف من الكويت، و”المسافة صفر” للمخرج عبد العزيز الشلاحي من السعودية.

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وبخصوص مسابقة الأفلام القصيرة، يترأس لجنة التحكيم المخرج السوداني سعيد حامد، وسيحضر إلى جانبه كأعضاء كل من الممثلة المغربية، جليلة التلمسي، والإعلامي السوري حسام الدين نصر.

وتشارك في مسابقة الأفلام القصيرة، أفلام: “طيف الزمكان”، و”400 ورقة” من المغرب، و”آخر عيطة”، و”برمودا” من الجزائر، و”الحبل السيري”، وجدايل”، وجوري” من سوريا، و”عبور” من البحرين، و”عمى الألوان”، و”ماتعلاش عن الجانب”، من مصر، و”غزال”، و”ابن الرقاصة”، و”قهوة مرة” من لبنان، و”شعر قصة عشت” من السعودية، و”ليمون”، من الإمارات”، وأنفاس أخيرة” من العراق، وليلة خميس نجوم من “جانفيي” من تونس.

وحققت الدورة الأولى من المهرجان، التي نظمت السنة الماضية، حضور نجوم السينما العرب بكثرة، ما أكسبه شهرة كبيرة، على الرغم من أنه في بداياته.