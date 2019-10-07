ديفينسا: “أجاكس الهولندي يرغب في قطع الطريق على ريال مدريد لضمن زياش”

اعتبرت صحيفة “defensacentral” الإسبانية، المقربة من نادي ريال مدريد الإسباني، بأن قرار نادي أجاكس أمستردام الهولندي، الرفع من الشرط الجزائي في عقد اللاعب المغربي، من 30 مليون يورو إلى 50 مليون، الهدف منه هو قطع الطريق على ريال مدريد، الراغب في ضمه.

وحسب الصحيفة نفسها، في تقرير حول نجم “أسود الأطلس”، فإن الفريق الهولندي، وبعد أن فقد الثلاثي فرانكي دي يونغ، ماتياس دي ليخت، ولاس شون، الصيف الماضي، فإنه لم يعد يرغب بعد في تسريح نجومه الأساسيين، على غرار المغربي حكيم زياش.

وأكدت الصحيفة ذاتها، بأن الفريق الملكي مهتم كثيرا بالنجم المغربي، الذي بصم الموسم الماضي على أداء رائع، ووصل هذا الموسم، مستواه الكبير مع الفريق الهولندي، كما أنه تصدر العناوين بعد هدفه الرائع في مرمى فالنسيا، في دوري أبطال أوروبا.

استفادة الفريق الهولندي من مبلغ 150 مليون يورو، هذا الصيف، من بيع بعض نجومه، جعلته في غنى عن بيع لاعبين جدد، لذلك فإن الأولية الآن لفريق العاصمة الهولندي، هو الحفاظ على ثوابته الأساسية.

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وكان نجم المنتخب المغربي، قد قرر الصيف الماضي، تمديد عقده مع الفريق الأحمر، إلى غاية سنة 2022، لعدم توصله بأي عرض من الأندية الأوروبية الكبيرة التي كان يهدف إلى الانتقال إليها.

زياش، وبعد أن قاد فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ها هو يسير في نفس المنوال هذا الموسم، وسجل هدفا رائعا، الأربعاء الماضي، في مرمى فالنسا، في المباراة التي فاز بها فريقه بثلاثية خارج الديار، مؤكدا بأنه واحد من أبرز اللاعبين في أروبا والعالم.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد أكدت أن نادي ريال مدريد، كان يراقب زياش، خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام فالنسيا، ويبدو أن الهدف الذي وقعه، قد منح فكرة واضحة لمبعوثي الناي الملكي عن موهبته.