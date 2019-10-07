مجلس حكومي استثنائي غدا الثلاثاء بنقطة وحيدة ساعات قبل انعقاد المجلس الوزاري

يُعقد غدا الثلاثاء مجلس حكومي استثنائي، لا يتضمن، ولأول مرة، المصادقة على أي نص تشريعي جديد، ويتضمن نقطة وحيدة تمهيدا لعقد مجلس وزاري خلال هذا الأسبوع.

وقال مصدر حكومي لـ”اليوم 24″، إن المجلس الحكومي الذي تقرر اليوم الإثنين فقط، وتم دعوة الوزراء إليه، سيتضمن عرضا لوزير الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2020.

وأوضح المصدر أن الطابع الاستعجالي لعقد المجلس الحكومي، أملاه برمجة مجلس وزاري يوم الأربعاء أو الخميس، سيترأسه الملك، ومن بين ما سيتضمنه جدول أعماله، عرض توجهات مشروع قانون المالية والمصادقة عليها.