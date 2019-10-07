"الجوكر" يتصدر إيرادات السينما الأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رغم حالة "التأهب" التي دخلت بها الشرطة الأميركية في المدن الكبرى مع بدء عرض فيلم الحركة والجريمة "الجوكر" إلا أنه تصدر إيرادات السينما في الولايات المتحدة، مطلع الأسبوع محققا 93.5 مليون دولار.

ويسرد الفيلم قصّة عدو الشخصية الخيالية والبطل الخارق "باتمان" (الرجل الوطواط)، ومراحل تطور شخصيته (المتخيلة)، التي جعلت منه مجرما محترفا.

ووصفه نقاد السينما أداء البطل خواكين فينيكس، بالعبقري لكنه مرعب حيث يعرض شخصية انطوائية مضطربة عقليا يجد طريق الشهرة بشكل غير مقصود عبر العنف.

وترتبط شخصية الجوكر بحادث إطلاق نار جماعي في إحدى دور العرض في أورورا بولاية كولورادو في عام 2012 أثناء عرض فيلم "صعود فارس الظلام" (ذا دارك نايت رايزز). وعبرت أسر بعض الضحايا عن قلقها بشأن الفيلم الجديد، الذي لن يعرض في المجمع السينمائي في أورورا.

وأظهر مقطع مصور أفراد أمن يرتدون خوذات ويحملون أسلحة أمام دار عرض تعرض فيلم "الجوكر" في مهرجان نيويورك السينمائي حيث تم تفتيش حقائب الجمهور كما انتشر رجال شرطة بصحبتهم كلاب بوليسية، قبل عدّة أيام.

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والفيلم بطولة خواكين فينيكس، وزازي بيتز، وروبرت دي نيرو، وفرانسيس كونروي، ومن إخراج تود فيلبس.

وفي سياق متصل، تراجع فيلم الرسوم المتحركة "أبومينابول" (رجل الثلج) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت 12 مليون دولار.

كما تراجع فيلم الدراما "داونتاون ابي" (ناصية البلد التحتى)من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار.

كما تراجع فيلم الجريمة والدراما "هستلرز" (المحتالات)، من المركز الثالث إلى المركز الرابع مسجلا 6.3 مليون دولار.

كما تراجع فيلم الرعب "إت: تشابتر تو" (إت: الفصل الثاني) من المركز الرابع إلى المركز الخامس محققا 5.4 مليون دولار.