مصرع 13 امرأة وفقدان 10 في غرق زورق مهاجرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت 13 امرأة، بينهن نساء حوامل، مصارعهن، واعتبر 10 آخرون في عداد المفقودين في غرق زورق مهاجرين قبال جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وأعلن خفر السواحل الإيطاليون، عصر اليوم الإثنين، انتشار 13 جثة، واعتبار عشرة أشخاص في عداد المفقودين إثر غرق زورق مهاجرين ليلة الأحد الإثنين.

وأوضح المصدر نفسه أن كل الجثث تعود لنساء وبينهن حوامل،.

ونقل عن شهود قولهم إنه قد يكون هناك ثمانية أطفال وعدد آخر من النساء الحوامل بين المفقودين.

وعلم أنه تم إنقاذ 22 شخصا ونقلهم إلى مرفأ لامبيدوزا في صقلية.