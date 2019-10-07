شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي يكشف مستجدات حوار جدة والان مع التفاصيل

كشف قيادي بارز في هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، مستجدات حوار جدة بين المجلس والحكومة الشرعية الذي ترعاه المملكة العربية السعودية .

وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، في تغريدة له بتويتر، أن كل ما يُنشر من قِبل وسائل إعلام ونشطاء مقربين من شرعية الإخوان حول حوار جده لا صحة له ويأتي في سياق الدعايات الإعلامية" .

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وأضاف "الحوار مستمر والنقاشات مستمرة حول مسودة الاتفاق بإشراف اللجنة المشتركة للتحالف العربي" .. موضحاً أن الجديد فقط ان من أنكر الحوار بالأمس يقر به اليوم وسيقر لاحقا بأشياء أخرى .

وتناقلت وسائل إعلام يمنية وحسابات لقيادات سياسية وناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن قرب توصل الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى اتفاق ينهي الأزمة بين الطرفين، في حوار جدة الذي ترعاه المملكة العربية السعودية لتوحيد الأطراف في مواجهة الحوثيين.

ويجري الحديث حاليا عن ملامح هذا الاتفاق وأبرزها كما هو متداول إعادة انتشار ضمن التحالف العربي حيث ستحل قوة سعودية مكان القوات الإماراتية في عدن، بينما سيتم إعادة هيكلة الحكومة الشرعية خلال المرحلة المقبلة.