شكرا لقرائتكم خبر عن سيئون .. التوقيع على إتفاقية لإعداد الخطة الاستراتيجية لمكتب الشؤون الاجتماعية والان مع التفاصيل

وقع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت، اليوم الإثنين، على اتفاقية اعداد الخطة الاستراتيجية للمكتب للفترة من (2020 – 2022م )، حسبما أفادت وكالة سبأ الحكومية .

ونصت الاتفاقية على إعداد خطة استراتيجية شاملة الرسالة والرؤية والقيم والأهداف العامة والاستراتيجية وخطط تنفيذية لها مع خطة رقابة و تقييم .

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وبهذا الشأن، اكد وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي، على اهمية تطوير وتحسين العمل في مكتب الشؤون الاجتماعية وفق الخطط الحديثة وبما يساهم في تحسين الاداء وتطويره.

من جهته أوضح مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالله باجهام، ان المكتب يسعى من خلال اعداد الخطة الاستراتيجية إلى تحقيق الطموحات في مجالات العمل بالمكتب لخدمة المجتمع .