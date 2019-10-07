شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي يمني : الشرعية إختفت من الحياة ولم يعد لها وجود الا في قرارات التعيين والان مع التفاصيل

قال دبلوماسي يمني أن الشرعية إختفت من مظاهر الحياة ولم يعد لها وجود إلا في قرارات التعيين التي تصدرها، وهو ما أعتبره مراقبون سخرية من الحال الذي وصلت إليه الشرعية .

وقال السفير السابق، مصطفى أحمد نعمان، في تغريدة له بتويتر، "لم يعد للشرعية من مظاهر الحياة الا في متوالية قرارات التعيين!" .

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وأضاف "حتى الحكومة التي كانت تتحلق لالتقاط صور تذكارية حول طاولة تزينها الورود، اختفت مع رئيسها عن الأنظار وتوزع وزراءها في عواصم العالم وغابوا عن ال ٨٥٪ التي يزعمون انهم يسيطرون عليها!" .

وتشرح تغريدة السفير نعمان الوضع الذي وصلت إليه الحكومة الشرعية بسبب فسادها وسيطرة حزب الإصلاح على القرار فيها .