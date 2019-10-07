ليبرمان يشنّ هجوماً على نتنياهو ويؤكد: لن أتحالف معه

وقال ليبرمان عن نتنياهو في لقاء صحفي مع جريدة "معاريف" العبرية،: "لسوء الحظ، بيبي لا يفهم معنى الصداقة ولا الإخلاص".

وأضاف ليبرمان أنه "لن يستغرب إذا اكتشف أن نتنياهو قد كلف محققين شخصيين بتتبع تحركاته وتحركات أسرته"، مؤكداً أن "هذه هي طريقة تعامل نتنياهو مع من يختلف معه في الرأي، فهو يتحول إلى عدو شخصي".



ورداً على سؤال إن كان سيوافق على التناوب مع نتنياهو على رئاسة الحكومة مقابل انضمامه إلى ائتلاف حكومي لليمين، قال ليبرمان: "فيذهبوا إلى الجحيم. أنا أتطلع إلى الأمور الجوهرية وليس إلى التناوب".

من جهة أخرى، وصف ليبرمان وزيرة الثقافة في الحكومة الإسرائيلية، ميري ريغيف، بأنها حيوانة، لأنها "تفاخرت بأنها لم تمسك في حياتها كتابا من تأليف الكاتب الروسي الشهير تشيخوف"، حسب تعبيره.

وووصف ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي الحالي، يسرائيل كاتس، بأنه "كاذب مثير للشفقة، ورئيس حزب "شاس" للمتدينين الشرقيين، أريه درعي، بأنه خائن".

