رياضة 2019-10-07 | 16:19 144 مشاهدة حصل نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أيلول الماضي، والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين. وذكر الحساب الرسمي لنادي ليفربول، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "جويل ماتيب حصل على جائزة لاعب شهر أيلول الماضي بتصويت الجماهير". وتنافس ماتيب مع كيفين دي بروين ورياض محرز (مانشستر سيتي)، وبيير إيميريك أوباميانج (آرسنال)، وريكاردو بيريرا (ليستر سيتي) وكالوم ويلسون (بورنموث)، ليتوج بالجائزة على حساب الخماسي.



وعلى مدار الشهر الماضي بالبريميرليج، شارك جويل ماتيب في ثلاث مباريات كلاعب أساسي، حقق فيها الريدز الفوز على نيوكاسل وتشيلسي وشيفيلد يونايتد.

وعلى مدار الشهر الماضي بالبريميرليج، شارك جويل ماتيب في ثلاث مباريات كلاعب أساسي، حقق فيها الريدز الفوز على نيوكاسل وتشيلسي وشيفيلد يونايتد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم ليفربول يحصل على جائزة أفضل لاعب بالدوري الانجليزي الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.