اندلاع حريق بفندق وسط بغداد والنيران تحاصر عددا من النزلاء

افاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بان حريقا اندلع في فندق وسط العاصمة بغداد، مبينا ان عددا من النزلاء مازالوا محاصرين داخله. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع اليوم داخل فندف بمنطقة العرصات التابعة لمنطقة الكرادة وسط بغداد". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "النيران مازالت تحاصر عددا من النزلاء في الفندق"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث من اجل اطفاء الحريق وانقاذ النزلاء".



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