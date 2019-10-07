قتلى وجرحى في انفجار شرقي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر في الحكومة المحلية، الإثنين، إن تفجيرا انتحاريا استهدف حافلة صغيرة تقل مجندين في قوات الأمن الأفغانية في مدينة جلال آباد بشرق البلاد، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 27 مجند.
وذكر عطاء الله خوجياني المتحدث باسم إقليم ننكرهار أن العبوة الناسفة انفجرت في عربة بعجلتين، وقالت مصادر محلية إن من بين الضحايا مجندين ومدنيين وطفلا.
وقال سُهراب قادري عضو مجلس إقليم ننكرهار إن بعض المصابين في حالة خطيرة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن تنظيم داعش نفذ سلسلة تفجيرات انتحارية وهجمات على مكاتب حكومية ومدارس وجماعات إغاثة في السنوات القليلة الماضية في جلال آباد المدينة الرئيسية في ننكرهار.
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