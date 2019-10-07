القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، إن قرار سحب قوات بلاده من سوريا اقتصر فقط على عدد محدود من الصفوف الأمامية شمالي سوريا.
وأضاف أن واشنطن تسيطر على المجال الجوي فوق شمال شرق سوريا، وتابع قائلًا: "لا نعتزم تغيير ذلك".
وفي وقت سابق، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن القوات الأمريكية انسحبت من المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا، مؤكدة أنها "لن تتردد دقيقة واحدة في الدفاع عن نفسها أمام الهجوم التركي المزمع".
كما دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرار إدارته بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.
وقال ترامب إنه من المكلف للغاية الاستمرار في دعم القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة التي تقاتل تنظيم داعش الإرهابي.
وأضاف في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على تويتر "قاتل الأكراد معنا، لكن تم دفع مبالغ ضخمة من المال والمعدات للقيام بذلك. لقد قاتلوا تركيا منذ عقود".
وتابع: "سيتعين على تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد تحديد الموقف".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أمريكي: واشنطن سحبت عددا صغيرا من القوات الأمامية المنتشرة في الصفوف الأمامية شمالي غرب سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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