إيران تحترق في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد سنوات من اختراق نظام الملالي بلاد الرافدين، انتفض العراقيون لحرق الوجود الإيراني في بلادهم. المتظاهرون بدأوا بعلم إيران وأحرقوه خلال مسيراتهم الحاشدة، مرددين هتافات تطالب بطرد مليشيات طهران من وطنهم. وفي محافظة ذي قار، أحرق المحتجون مقر مليشيا بدر أكبر وأقدم المليشيات الإيرانية في العراق. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل اقتحم العراقيون مقار محافظات ميسان وبابل، وأضرموا فيها النيران مرددين هتافات ضد إيران.

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