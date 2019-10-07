فرنسا تحذر تركيا من العمل ضد التحالف الدولي في سوريا

حذرت فرنسا، الإثنين، تركيا من أي أفعال قد تتعارض مع مصالح التحالف المناهض لتنظيم داعش، وذلك بعد أن بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من شمال شرق سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إنه يجب محاكمة الإرهابين المعتقلين في شمال شرق سوريا، بمن فيهم المقاتلون الأجانب، حيث اقترفوا جرائمهم.

وفي وقت سابق، حذر الاتحاد الأوروبي، من أي عدوان تركي على قوات يقودها الأكراد في شمالي سوريا، بعد القرار الأمريكي المفاجئ بسحب قواتها من المنطقة.



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وقالت متحدثة باسم التكتل في بيان: "في ضوء التصريحات الصادرة عن تركيا والولايات المتحدة بخصوص تطورات الوضع، فإن الاتحاد الأوروبي قال منذ البداية إنه لن يتم التوصل إلى وضع مستدام بالوسائل العسكرية".

وأبلغت واشنطن قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد أن القوات الأمريكية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية في أي مكان.

كانت قوات سوريا الديمقراطية قالت إنها نفذت جميع الالتزامات التي تم الاتفاق عليها بناء على ثقتها بجهود الحلفاء في اتفاقية الآلية الأمنية، وقامت بإزالة جميع تحصيناتنا العسكرية.

وأشارت إلى أن أي هجوم تركي مزمع سيؤدي لدحر الجهود المشتركة من إمكانيات عسكرية طائلة ومقتل 11 ألفا من قوات سوريا الديمقراطية، والتي أفضت خلال 5 سنوات لتدمير داعش وتأمين الاستقرار والأمن لأهالي شمال شرقي سوريا.