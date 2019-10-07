خليفة بن زايد يصدر مراسيم أميرية بتعيينات وإنشاء دائرة للإسناد الحكومي

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العين الإخباريةالإثنين 2019/10/7 06:25 م بتوقيت أبوظبي
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، الإثنين، مرسوما أميريا بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، رئيساً لمكتب أبوظبي التنفيذي.
كما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيساً لديوان ولي العهد.
كما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي عضو المجلس التنفيذي رئيساً لمكتب رئيس المجلس التنفيذي والذي تم استحداثه وتحديد مهامه.
وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتكليف فلاح محمد الأحبابي بمهام رئيس دائرة النقل بالإنابة بالإضافة إلى مهامه.
كما شملت المراسيم إنشاء دائرة الإسناد الحكومي، ونص المرسوم على تعيين علي راشد قناص الكتبي رئيساً لدائرة الإسناد الحكومي، عضواً في المجلس التنفيذي.
وبموجب المرسوم، يتبع لدائرة الإسناد الحكومي كل من مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، وهيئة أبوظبي الرقمية.
من جانبه، أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإضافة كل من رئيس دائرة الإسناد الحكومي ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إلى عضوية اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
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