سيناتور أمريكي يطالب بالتراجع عن قرار الانسحاب من سوريا

دعا السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الإثنين، المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "العودة عن قراره" بسحب قواته من شمال سوريا.

واعتبر جراهام، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن هذا الخيار "ينطوي على كارثة".

وقال "إذا طبقت هذه الخطة" التي تمهد الطريق أمام هجوم عسكري تركي ضد الأكراد "فسأقدم مشروع قرار إلى مجلس الشيوخ يطلب أن نعود عن هذا القرار. أتوقع أن يلقى دعما واسعا من قبل الحزبين".

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وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الإثنين، أن القوات الأمريكية انسحبت من المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا، مؤكدة أنها "لن تتردد دقيقة واحدة في الدفاع عن نفسها أمام الهجوم التركي المزمع".

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الولايات المتحدة أبلغت قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد أن القوات الأمريكية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية في أي مكان.

كانت قوات سوريا الديمقراطية قالت إنها نفذت جميع الالتزامات التي تم الاتفاق عليها بناء على ثقتها بجهود الحلفاء في اتفاقية الآلية الأمنية، وقامت بإزالة كافة تحصيناتنا العسكرية.

وأشارت إلى أن أي عدوان تركي مزمع سيؤدي لدحر الجهود المشتركة من إمكانيات عسكرية طائلة ومقتل 11 ألفا من قوات سوريا الديمقراطية، والتي أفضت خلال 5 سنوات لتدمير تنظيم داعش الإرهابي وتأمين الاستقرار والأمن لأهالي شمال شرقي سوريا.