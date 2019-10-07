ترامب يقول أن دعم القوات الكردية في #سوريا "مكلف للغاية"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الاميركي دونالد ترامب

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين عن قرار إدارته سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، وقال إن مواصلة دعم القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة مكلف للغاية.

وقال في سلسلة تغريدات على تويتر "الأكراد قاتلوا معنا، لكنهم حصلوا على مبالغ طائلة وعتاد هائل لفعل ذلك. إنهم يقاتلون تركيا منذ عقود".

وأضاف "سيتعين الآن على تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد تسوية الوضع".

ويتعارض تحرك إدارة ترامب، الذي يمهد الطريق لهجوم تركي على المقاتلين الأكراد المتحالفين مع واشنطن منذ فترة طويلة، مع مواقف حتى بعض من أبرز حلفاء ترامب في حزبه الجمهوري.

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وكتب السناتور الجمهوري لينزي جراهام، الذي عادة ما يؤيد ترامب، سلسلة من التغريدات على تويتر قال فيها إنه كان يحاول ترتيب مكالمة مع وزير الخارجية مايك بومبيو وإنه سيطرح مشروع قرار في مجلس الشيوخ يعارض قرار الانسحاب ويدعو لإلغائه.

وقال جراهام في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز "ليس من مصلحتنا الأمنية القومية قط أن نتخلى عن حليف ساعدنا في محاربة داعش".

وأضاف "هذا القرار المتهور من الرئيس أبطل كل المكاسب التي حققناها وألقى بالمنطقة في مزيد من الفوضى".