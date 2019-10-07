شرطة لندن تعتقل 135 من المحتجين على تغير المناخ

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صورة أرشيفية قالت شرطة لندن اليوم الاثنين إنها اعتقلت 135 شخصا شاركوا في مظاهرات نظمتها جماعة إكستينكشن ريبليون للاحتجاج على تغير المناخ. وأغلق النشطاء طرقا وجسورا وميادين في مختلف أرجاء منطقة وستمنستر حيث يوجد مقر الحكومة البريطانية، لدعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح انبعاثات الكربون. وقالت شرطة لندن على تويتر "جرى اعتقال 135 شخصا في المجمل حتى الساعة 12:30 اليوم (11:30 بتوقيت جرينتش)".

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