انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي ينتقد مقترحات جونسون ويصفها "بغير المجربة وقابلة للإلغاء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قالت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين إن بريطانيا في حاجة لطرح" حل عملي الآن" وذلك قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل، والتي تأتي والمفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مرحلة حرجة، وليس ترتيبات" غير مجربة وقابلة للإلغاء" بشأن الحدود الايرلندية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا اليوم في بروكسل إن قادة الاتحاد الأوروبي في حاجة لوقت للإعداد للاجتماع، وذلك بعدما طالب العديد من القادة الأوروبيين لندن بتعديل المقترح بحلول نهاية الأسبوع.
يذكر أنه من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الحالي، ولكن هناك غموض كبير يحيط ببنود خروجها، حيث تسعى لندن لإجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة على اتفاق الخروج الحالي.
ولكن بروكسل قالت إن المقترحات غير مقبولة في هيئتها الحالية، في حين تصر لندن على أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يلتقى بها في منتصف الطريق ويقدم تنازلات في المقابل.
وقد استمرت المباحثات اليوم بشأن مقترح لندن، حيث يلتقى الوزير البريطاني المعني بشؤون الخروج ستيفن باركلي مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل.
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