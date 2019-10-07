الان تتابع بعد انسحاب واشنطن.. أردوغان: نستطيع دخول سوريا في أي وقت والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يمكننا الدخول إلى سوريا في أي وقت، خاصة وأن واشنطن أعلنت عدم معارضتها للعملية العسكرية ضد الأكراد.
وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن الهجوم الذي تخطط له أنقرة في شمال سوريا قد ينطلق في أي وقت دون سابق إنذار، لافتًا إلى أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعقبه انسحاب القوات الأمريكية من الشمال السوري.
وقال البيت الأبيض مساء الأحد إن القوات التركية ستمضي قريبا في عمليتها العسكرية التي تخطط لها منذ فترة طويلة هناك لإنشاء ما تصفها بأنها “منطقة آمنة”، وإن القوات الأمريكية لن تشارك أو تدعم العملية التركية.
جاءت تصريحات أردوغان بعد ساعات من إعلان وزير خارجيته مولود تشاوش أوغلو، أن بلاده عازمة على تطهير سوريا ممن وصفهم بـ”الإرهابيين”، الذي يهددون أمن تركيا.
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