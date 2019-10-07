مجلس القضاء العراقي يتعهد بمحاكمة المعتدين على المتظاهرين

الإثنين 7 أكتوبر 2019

مجلس القضاء العراقي

كتب متابعات_الخليج 365

تعهد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الإثنين، باتخاذ إجراءات قانونية بحق المعتدين على مكاتب القنوات الإعلامية، مؤكداً على ضرورة ضرورة محاكمة كل من اعتدى على المتظاهرين.



وبهذا الصدد، قال فالح الفياض، مستشار الأمن القومي بالعراق، الاثنين، إن هناك من أراد التآمر على استقرار العراق ووحدته، مضيفاً: "سنعمل على إسقاط الفساد، ونحارب محاولات إسقاط الدولة العراقية".

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وأضاف خلال مؤتمر صحافي: "سنعمل على إسقاط الفساد، ونحارب محاولات إسقاط الدولة العراقية".

وشدد على أن القوات المسلحة بعيدة عن أي خلاف سياسي في العراق، موضحا أن "القوات المسلحة والأمنية تدافع عن الدستور والدولة ولا علاقة لها بالسياسة".

وأشار الفياض إلى أن التحقيق سيثبت من كان خلف حوادث القتل والعنف، مضيفا: "لن نسمح لأحد أن يعبث بأمن شعبنا".