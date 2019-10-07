الإثنين 7 أكتوبر 2019

شاهد .. كيف إحتفل بوتين بعيد ميلاده الـ67

كتب الخليج 365

فضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإحتفال بعيده السابع والستين الذي يصادف اليوم الإثنين السابع من أكتوبر، مع عدد من الأصدقاء والمقربين منه في أحضان الطبيعة والهواء الطلق في جبال سيبيريا.



وذهب فلاديمير بوتن بنزهة في غابة سيبيريا بالقرب من نهر ينيسي، كما أظهرت لقطات مصورة وفيديو، بثها الكرملين الاثنين، الرئيس الروسي وهو يسير في منطقة توفا على الحدود مع منغوليا.

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وزار بوتين هذه المناطق الطبيعية عدة مرات من قبل، وشوهد وهو يتجول بين الجبال ويصيد الأسماك ويسبح في أنهار وبحيرات بالمنطقة، بحسب ما ذكرت "أسوشيتد برس".

وفي مقطع فيديو بثه التلفزيون الروسي، ظهر بوتن وهو يسير فوق منحدر، ويتوقف مؤقتا للنظر في نهر ينيسي بالأسفل والجبال المحيطة به.

وقال المتحدث باسم بوتن إن الرئيس الروسي يحتفل بعيد ميلاده في جنوب سيبيريا مع أقاربه وأصدقائه المقربين، بمن فيهم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حيث شوهدا معا بينما كان بوتن يقطف نبات الفطر، ثم انتقلا معا عبر الغابة في مركبة على الطرق الوعرة، بحسب ما أفادت تقارير إخبارية روسية محلية.