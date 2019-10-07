شكرا لقرائتكم بعد الانسحاب الأميركي.. انفجار قنبلة في شمال سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد تقرير إعلامي تركي أن هجوماً بقنبلة في بلدة شمال سوريا تحت سيطرة مقاتلين مدعومين من تركيا، أسفر عن مقتل شخص على الأقل.
وأوضح تلفزيون "سي إن إن- تركيا" أن شخصين آخرين على الأقل أصيبا عندما انفجرت دراجة نارية ملغومة بالمتفجرات في بلدة أعزاز، الاثنين.
وجاء الهجوم بعد ساعات من بدء القوات الأميركية الانسحاب من مواقع في شمال شرق سوريا، ما يسمح بتوغل متوقع من قوات تركية عبر الحدود.
وشهدت أعزاز، التي كانت ذات يوم تحت سيطرة المقاتلين السوريين الأكراد المعارضين لتركيا، هجمات مماثلة في الماضي.
وقال مسؤول أميركي إن بلاده أبلغت قائد قوات "سوريا الديمقراطية"، التي يقودها الأكراد، صباح الاثنين، أن القوات الأميركية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية في أي مكان.
وأعلنت قوات "سوريا الديمقراطية" أن انسحاب القوات الأميركية من المنطقة الحدودية شمال شرقي سوريا "كان مفاجئا لنا". وأضافت أن "واشنطن طعنتنا بانسحابها من الحدود".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الانسحاب الأميركي.. انفجار قنبلة في شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.