شكرا لقرائتكم بعد الانسحاب الأميركي.. انفجار قنبلة في شمال سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد تقرير إعلامي تركي أن هجوماً بقنبلة في بلدة شمال سوريا تحت سيطرة مقاتلين مدعومين من تركيا، أسفر عن مقتل شخص على الأقل.

وأوضح تلفزيون "سي إن إن- تركيا" أن شخصين آخرين على الأقل أصيبا عندما انفجرت دراجة نارية ملغومة بالمتفجرات في بلدة أعزاز، الاثنين.

وجاء الهجوم بعد ساعات من بدء القوات الأميركية الانسحاب من مواقع في شمال شرق سوريا، ما يسمح بتوغل متوقع من قوات تركية عبر الحدود.

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وشهدت أعزاز، التي كانت ذات يوم تحت سيطرة المقاتلين السوريين الأكراد المعارضين لتركيا، هجمات مماثلة في الماضي.

وقال مسؤول أميركي إن بلاده أبلغت قائد قوات "سوريا الديمقراطية"، التي يقودها الأكراد، صباح الاثنين، أن القوات الأميركية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية في أي مكان.

وأعلنت قوات "سوريا الديمقراطية" أن انسحاب القوات الأميركية من المنطقة الحدودية شمال شرقي سوريا "كان مفاجئا لنا". وأضافت أن "واشنطن طعنتنا بانسحابها من الحدود".