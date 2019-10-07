شكرا لقرائتكم ليبيا.. الجيش يشن هجوماً على مواقع "الوفاق" في 4 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش الوطني الليبي أن قواته شنّت فجر اليوم الاثنين، غارات جويّة متزامنة على مواقع ومعسكرات مسلحي قوات الوفاق في مدن سرت ومصراتة وغريان والعاصمة طرابلس، في أول هجوم شامل يقوده الجيش منذ بداية العمليات العسكرية في طرابلس قبل نحو 6 أشهر.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أن هذا القصف استهدف قاعدة القرضابية العسكرية بمدينة سرت، ومواقع أخرى تابعة للميليشيات داخل المدينة، وكذلك غرفة عمليات تركية ومخزن للأسلحة والذخائر بالكلية الجوية بمصراتة، إضافة إلى مخازن للأسلحة والذخائر بالقسم العسكري لقاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

Advertisements

وأضاف البيان أن الغارات التي شنها سلاح الجو ضربت أيضاً عدد من تمركزات الميليشيات بمنطقتي العزيزية والخلة ضواحي العاصمة طرابلس، وقصفت مواقعهم بمدينة غريان.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أن الطلعات الجوية لا تزال مستمرة، تنفيذاً لتعليمات لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، بعد رصد دقيق ومراقبة لكل المواقع المستهدفة، مضيفةً أنه "تم تحقيق كل المهام الموكلة إلى سلاح الجو بدقة عالية". وتابعت: "سيكون أي تجمع أو تحرك مشبوه هدفاً مشروعاً للمقاتلات" التابعة للجيش الوطني الليبي.

وتزامناً مع ذلك، تدور اشتباكات عنيفة على الأرض بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق في مناطق السواني والعزيزية والطريق الساحلي والطويشة في ضواحي طرابلس، حيث تحاول وحدات الجيش التقدم والسيطرة على هذه المناطق الاستراتيجية، التي تمثل بوابة العبور نحو قلب العاصمة الليبية.