نوفاك: يجب إصلاح نظام الضرائب على النفط بروسيا للحفاظ على الإنتاج

ركّز وزير الطاقة الروسي ​ألكسندر نوفاك​، على أنّ "​روسيا​ يجب أن تصلح نظام ​الضرائب​ على ​النفط​ حتّى تستطيع استغلال احتياطيات حاليّة، ليس لها جدوى اقتصادية تُقدّر بنحو عشرة مليارات طن، إضافة إلى تعزيز هوامش أرباح المنتجين لزيادة قدراتهم التنافسيّة في مواجهة منافسين مثل شركات إنتاج النفط الصخري في ​الولايات المتحدة الأميركية​".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "إنتاج النفط في روسيا، الّتي تملك احتياطيات من الخام تُمكّنها من الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية لما يزيد عن 50 عامًا، ربّما تنخفض إذا ظلّ النظام الضريبي بدون تغيير". وبيّن أنّ "لدينا أعلى ضرائب على النفط في العالم. تبلغ في المتوسط 68- 70 في المئة من الإيرادات. لكن في حالة حقول غرب ​سيبيريا​، الّتي لا تتمتّع بإعفاءات ضريبية، على سبيل المثال، ترتفع الضرائب إلى 85 في المئة".

وكانت روسيا لفترة طويلة أكبر منتج للنفط الخام في العالم، قبل أن تتجاوزها الولايات المتحدة العام الماضي، حيث قفز الإنتاج الأميركي بفضل طفرة النفط الصخري.