مسؤول ايراني: إذا أراد العدو ان يرتكب حماقة اختبار قوة ايران سنوجه له ضربة قوية

أكد القائد العام لجيش ​الجمهورية​ الاسلامية ال​ايران​ية ​اللواء​ ​عبدالرحيم موسوي​ انه "اذا اراد العدو يوما وبحساباته الخاطئة، ان يرتكب حماقة اختبار قوة ايران، فمن المؤكد سنوجه له ضربة قوية"، مشيراً إلى أنه "منذ اربعين عاما و​القوات المسلحة​ للجمهورية الاسلامية الايرانية تحافظ على امن ​الخليج الفارسي​ بجهودها، وإذا أبدت دول المنطقة المساعدة فستكون هذه المنطقة الاكثر امنا في ​العالم​".

ولفت إلى أنه "عندما تدخل القوى الاجنبية الى هذه المنطقة فعادة ما يصاحب ذلك انعداما في الامن وزيادة في التوتر، ولكننا وكما حافظنا على الامن خلال اربعين عاما الماضية، فإن من واجبنا ان نحافظ على الامن من الآن فصاعدا بكل ما اوتينا من قوة"، مشيراً إلى أنه "في قطاع الدفاع الجوي، قمنا بمحاكاة أصعب وأسوأ الاخطار التي قد تتعرض لها البلاد، وقمنا بالاعداد بما يتناسب لها من دفاع عن الحدود والاجواء والشعب ومبادئ النظام والثورة وان هناك تعاضد وتنسيق في العمل بين وحدات الدفاع الجوي للجيش والحرس".

وأشار إلى أن "ايران أصبحت قوية للغاية، وان اعداءنا الذين يرتكبون احيانا الاخطاء في محاسباتهم، يدركون حقيقة قوة ايران الاسلامية، وفيما اذا اراد العدو يوما بحساباته الخاطئة ان يدخل لعبة اختبار قوة ايران، فمن المؤكد سنوجه له ضربة قوية".