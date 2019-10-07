العفو الدولية: نطالب سلطات العراق بالتوقف الفوري عن الاجراءات غير القانونية

أكّدت منظمة العفو الدولية "أننا نراقب في المنظمة التطورات الميدانية في العراق عن كثب. فقد أبلغنا اشخاص كثيرين بأنهم قُطعوا عن العالم الخارجي. نطالب السلطات بالتوقف الفوري عن الإجراءات غير القانونية والمتمثلة بقطع خدمة الانترنت وبحجب مواقع التواصل الاجتماعي. رسالتنا إلى الشعب العراقي: نحن هنا نراكم ونسمعكم".
ولفتت منظمة العفو الدولية الى أن "اعتراف قوات الأمن العراقي باستخدام القوة المفرطة هي خطوة أولى يجب ترجمتها على أرض الواقع من خلال كبح جماح ممارسات قوى الأمن والجيش. الخطوة القادمة هي المحاسبة".
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