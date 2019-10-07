وزير الطاقة الأميركي نفى اعتزامه الاستقالة حاليا أو في الشهر المقبل

أعلن وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، "أنّه لا يعتزم الاستقالة حاليًّا أو في الشهر المقبل"، لينفي بذلك تقريرًا نشره موقع "بولوتيكو"، ذكر أنّ من المتوقّع أن يقدّم بيري استقالته في تشرين الثاني المقبل.
ولفت إلى أنّهم "قاموا بكتابة القصة لمدّة تسعة أشهر على الأقل حتّى الآن. في أحد تلك الأيام سيكونون على حقّ على الأرجح، لكن ليس اليوم، وليس غدًا، وليس الشهر المقبل".
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