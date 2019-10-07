قالن: ليس لدينا نية للاحتلال أو التغيير الديموغرافي في سوريا

لفت المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​ إلى أن "​تركيا​ تدعم وحدة ​الأراضي السورية​، وليس لديها نية للاحتلال أو التغير الديموغرافي في ​سوريا​"، مشيراً إلى أن "حزب "العمال الكردستاني" يحتل الأراضي السورية ويعمل على التغيير الديموغرافي فيها، وأنه "حان وقت إصلاح ذلك".

وأشار إلى أن "تركيا تكافح منظمة إرهابية عملت على قتل حتى ​الأكراد​ والضغط عليهم"، لافتاً إلى أن "المنطقة الآمنة تهدف إلى أمرين، وهما القضاء على العناصر الإرهابية لحماية الحدود التركية، وتوفير عودة ​اللاجئين السوريين​ إلى ديارهم وأرضهم"، مؤكدا أن "تركيا ستواصل الكفاح ضد تنظيم "داعش" الإرهابي ولن تسمح لم بالعودة مجددا بأي شكل من الأشكال".