قالن: ليس لدينا نية للاحتلال أو التغيير الديموغرافي في سوريا

لفت المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إلى أن "تركيا تدعم وحدة الأراضي السورية، وليس لديها نية للاحتلال أو التغير الديموغرافي في سوريا"، مشيراً إلى أن "حزب "العمال الكردستاني" يحتل الأراضي السورية ويعمل على التغيير الديموغرافي فيها، وأنه "حان وقت إصلاح ذلك".
وأشار إلى أن "تركيا تكافح منظمة إرهابية عملت على قتل حتى الأكراد والضغط عليهم"، لافتاً إلى أن "المنطقة الآمنة تهدف إلى أمرين، وهما القضاء على العناصر الإرهابية لحماية الحدود التركية، وتوفير عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم وأرضهم"، مؤكدا أن "تركيا ستواصل الكفاح ضد تنظيم "داعش" الإرهابي ولن تسمح لم بالعودة مجددا بأي شكل من الأشكال".
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