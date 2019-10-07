مسؤول أميركي سابق هاجم ترامب: قرار انسحابه من سوريا هدية لروسيا وإيران وداعش

هاجم المبعوث الأميركي السابق لدى ​التحالف الدولي​ لمواجهة "داعش"، ​بريت ماكغورك​، ​البيت الأبيض​ والرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ على خلفية قرار الانسحاب من شمال وشرق سوريا، مؤكداً أن "ترامب بقراره الانسحاب من شمال وشرق سوريا بعد مكالمة مع الرئيس التركي، ​رجب طيب أردوغان​، قدم هدية مُجزية إلى كل من ​روسيا​ و​إيران​ و"داعش" ولطالما حذر من هذا التصرف".

وانتقد "عيبا متكررا في جوهر السياسات الخارجية للولايات المتحدة في جميع المجالات"، مؤكدا أن "أهداف الرئيس الأميركي دزنالد ترامب مقترنة بعدم وجود عملية لتقييم الحقائق أو تطوير الخيارات أو إعداد للحالات الطارئة"، معتبراً أن "ترامب اتخذ قرارا متهورا بالمثل عندما كنت في منصبي".

وأشار إلى أنه "استقال من منصبه بعد ذلك، واليوم يكرر ترامب الخطأ عينه وهو عبارة عن تكرار محزن ولكنه يبدو أسوأ، حيث أقنع المسؤولون الأمريكيون ​قوات سوريا الديمقراطية​ منذ ذلك الحين أننا نخطط للبقاء"، محذراً من "مغبة ما تنوي ​أنقرة​ فعله في "المنطقة الآمنة" التي تريدها والتي تشمل مناطق الكرد والمسيحيين والمكونات الأخرى".

وأكد ماكغورك أنه "ليس لدى ​تركيا​ أي نية أو رغبة أو قدرة على إدارة 60 ألف محتجز من عناصر "داعش" في ​مخيم الهول​، وهو ما تحذر منه وزارتا الخارجية الأمريكية والدفاع الأمريكييتن من نواة لـ "داعش"، مشيراً إلى أن "الاعتقاد بخلاف ذلك هو مقامرة متهورة على أمننا القومي".

ولفت إلى أن "بيان البيت الأبيض حول سوريا بعد أن تحدث ترامب مع أردوغان يدل على الافتقار التام لفهم أي شيء يحدث على الأرض و​الولايات المتحدة​ لا تحتجز أي معتقل من "داعش" وجميعهم محتجزون لدى قوات سوريا الديمقراطية".