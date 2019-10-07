أعلن البيت الأبيض عن "إجراء جولة جديدة من المحاثات التجارية مع الصين في واشنطن، الخميس المقبل"، مشيراً إلى أن "الجانب الأميركي سيرأسه في المحادثات الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوشين، فيما يضم الوفد الصيني نائب رئيس الوزراء ليو خه".
وأوضح أن "جولة المحادثات تهدف إلى "مواصلة المفاوضات التجارية بين البلدين"، مشيراً إلى انه "سيتطلع الجانبان للبناء على المحادثات على مستوى نواب الوزراء خلال الأسابيع الماضية وتشمل موضوعات المناقشة، نقل التكنولوجيا بشكل قسري وحقوق الملكية الفكرية والخدمات، والحواجز غير الجمركية والزراعة".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: جولة جديدة من المحادثات التجارية مع الصين الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.