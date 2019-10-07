البيت الأبيض: جولة جديدة من المحادثات التجارية مع الصين الخميس

أعلن ​البيت الأبيض​ عن "إجراء جولة جديدة من المحاثات التجارية مع ​الصين​ في ​واشنطن​، الخميس المقبل"، مشيراً إلى أن "الجانب الأميركي سيرأسه في المحادثات الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوشين، فيما يضم الوفد الصيني نائب رئيس الوزراء ليو خه".

وأوضح أن "جولة المحادثات تهدف إلى "مواصلة المفاوضات التجارية بين البلدين"، مشيراً إلى انه "سيتطلع الجانبان للبناء على المحادثات على مستوى نواب الوزراء خلال الأسابيع الماضية وتشمل موضوعات المناقشة، نقل التكنولوجيا بشكل قسري وحقوق ​الملكية الفكرية​ والخدمات، والحواجز غير الجمركية و​الزراعة​".