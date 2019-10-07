الحسن بعد لقائها سيف بن زايد: بددنا مخاوف الاماراتيين بما اعتبروه ثغرات امنية في مطار بيروت

التقت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، على هامش مشاركتها في عداد الوفد ال​لبنان​ي الرسمي الى دولة ​الامارات​ العربية المتحدة، لمناسبة انعقاد ​مؤتمر​ الاستثمار اللبناني - الاماراتي، نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزير الداخلية في الامارات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.

ولفتت في تصريح عقب اللقاء، الى "اننا بددنا للاماراتيين مخاوفهم في ما يتعلق بما اعتبروه ثغرات امنية في ​مطار بيروت​، وهذا سيؤثر حتما ايجابا في تطبيق رفع الحظر على سفر الرعايا الاماراتيين الى لبنان".

