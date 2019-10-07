التقت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، على هامش مشاركتها في عداد الوفد اللبناني الرسمي الى دولة الامارات العربية المتحدة، لمناسبة انعقاد مؤتمر الاستثمار اللبناني - الاماراتي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الامارات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.
ولفتت في تصريح عقب اللقاء، الى "اننا بددنا للاماراتيين مخاوفهم في ما يتعلق بما اعتبروه ثغرات امنية في مطار بيروت، وهذا سيؤثر حتما ايجابا في تطبيق رفع الحظر على سفر الرعايا الاماراتيين الى لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الحسن بعد لقائها سيف بن زايد: بددنا مخاوف الاماراتيين بما اعتبروه ثغرات امنية في مطار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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