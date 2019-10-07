عدنان طرابلسي: الأزمة الحالية هي أزمة ثقة بين المواطن والدولة وبين الدولة والخارج

شدد النائب عدنان طرابلسي، في تصريح تلفزيوني، على "اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في التعيينات وحماية الحريات العامة وبخاصة حرية الإعلام الواعي"، مشيرًا الى أن "الأزمة الحالية بالاضافة الى أنها اقتصادية ومالية، هي أزمة ثقة بين المواطن والدولة وبين الدولة اللبنانية والخارج".
وأكّد طرابلسي أن "الحاجة ماسة وضرورية لإعادة تفعيل الثقة بين الحاكم والمحكومم"، لافتًا الى أن "التعاون بينهما غير متوافر في ظل وجود دولة تتنكر للحقائق وتروج لفكرة أن الخلاص يتحقق بـ"سيدر".
واعتبر أن "الاصلاحات الجدية تقنع المغرضين الدوليين"، موضحًا أن "المطلوب هو التعاون مع الواقع بجرأة وجدية بالاضافة الى عدم فرض ضرائب إضافية على الناس".
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