أطلقت جمعية "البيئة تنور ونور" حملة تنظيف مجرى نهر الجوز بين تنورين الفوقا وتنورين التحتا. وقام المتطوعون خلال الحملة بتوزيع أكياس النفايات على السيارات لتشجيعهم على عدم رمي النفايات على الطرق وجمعها داخل سياراتهم والمحافظة على النظافة العامة.
وأكدت الجمعية، في بيان صدر عنها، "العمل على تكثيف هكذا نشاطات لإدخال الثقافة البيئية في المجتمع المحلي والتعاون مع بلدية تنورين لإيقاف ظاهرة المكبات العشوائية وإيجاد البدائل لها"، معلنة عن "توزيع حاويات نفايات 20 ليتر لكل من يساهم في نظافة الشوارع العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر حملة لتنظيف مجرى نهر الجوز بين تنورين الفوقا وتنورين التحتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.