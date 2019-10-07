حملة لتنظيف مجرى نهر الجوز بين تنورين الفوقا وتنورين التحتا

أطلقت جمعية "​البيئة​ تنور ونور" حملة تنظيف مجرى نهر الجوز بين ​تنورين​ الفوقا وتنورين التحتا. وقام المتطوعون خلال الحملة بتوزيع أكياس ​النفايات​ على السيارات لتشجيعهم على عدم رمي النفايات على الطرق وجمعها داخل سياراتهم والمحافظة على النظافة العامة.

وأكدت الجمعية، في بيان صدر عنها، "العمل على تكثيف هكذا نشاطات لإدخال الثقافة البيئية في المجتمع المحلي والتعاون مع ​بلدية تنورين​ لإيقاف ظاهرة ​المكبات​ العشوائية وإيجاد البدائل لها"، معلنة عن "توزيع حاويات نفايات 20 ليتر لكل من يساهم في نظافة الشوارع العامة".