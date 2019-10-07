ذكرت قيادة ​الجيش اللبناني​، أنّ "​مديرية المخابرات​ أحالت على ​القضاء​ المختص، المدعو يعقوب أديب ضاحي، بعد أن أوقفته بتاريخ 27 أيلول 2019، وكان المذكور قد تعرّض للخطف في ​منطقة البقاع​ بتاريخ 16 أيلول 2019 من قِبل بعض شركائه بسبب خلافات في ما بينهم، على خلفية عملهم في تجارة العملة المزورة والآثار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: مديرية المخابرات أحالت على القضاء المختص موقوفا كان قد تعرض للخطف بالبقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.