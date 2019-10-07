LBCI: بو صعب بحث مع قرقاش بموضوع منع سفر الإماراتيين إلى لبنان

عَلِمت قناة الـ"LBCI" أنّ "غداءً جمع وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب ووزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، استكمالًا لنقاشات دارت بينهما سابقًا حول موضوع منع سفر الإماراتيين إلى لبنان".
ولفتت إلى أنّ "بو صعب حمل معه بعض الإيضاحات بشأن هذا الملف، كما ناقش الجانبان مواضيع مختلفة".
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