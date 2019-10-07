LBCI: بو صعب بحث مع قرقاش بموضوع منع سفر الإماراتيين إلى لبنان

عَلِمت قناة الـ"LBCI" أنّ "غداءً جمع وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ ووزير الدولة للشؤون الخارجية في ​الإمارات​ ​أنور قرقاش​، استكمالًا لنقاشات دارت بينهما سابقًا حول موضوع منع سفر الإماراتيين إلى ​لبنان​".

ولفتت إلى أنّ "بو صعب حمل معه بعض الإيضاحات بشأن هذا الملف، كما ناقش الجانبان مواضيع مختلفة".