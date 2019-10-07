حسين تابع شؤون عكار مع اللقيس وفنيش وسرحان

تابع رئيس "الحركة الشعبية اللبنانية" النائب ​مصطفى حسين​ شؤون عكار مع عدد من الوزراء. وللغاية زار وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ في حضور رئيس لجنة الزراعة النائب ​أيوب حميد​، للبحث في واقع ​القطاع الزراعي​ في عكار وسبل دعم ​المزارعين​ لتحسين إنتاجهم وتصريفه.

وزار النائب حسين وزير ​الشباب​ و​الرياضة​ ​محمد فنيش​، مطالبا ب"دعم النوادي في عكار وتقديم التسهيلات للمناطق التي لا يوجد فيها ملاعب"، ولمس "استعدادا من الوزير فنيش للمساعدة وتفعيل النوادي والاتحادات في عكار". وخلال اللقاء، شكر النائب حسين للوزير فنيش تعزيته بوفاة شقيقه.

هذا وتواصل النائب حسين مع وزير ​العدل​ البيرت سرحان، عارضا الملفات القضائية المرتبطة بمحافظة عكار وبأبنائها وسبل تفعيل العمل القضائي وتحصين دوره.