تابع رئيس "الحركة الشعبية اللبنانية" النائب مصطفى حسين شؤون عكار مع عدد من الوزراء. وللغاية زار وزير الزراعة حسن اللقيس في حضور رئيس لجنة الزراعة النائب أيوب حميد، للبحث في واقع القطاع الزراعي في عكار وسبل دعم المزارعين لتحسين إنتاجهم وتصريفه.
وزار النائب حسين وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، مطالبا ب"دعم النوادي في عكار وتقديم التسهيلات للمناطق التي لا يوجد فيها ملاعب"، ولمس "استعدادا من الوزير فنيش للمساعدة وتفعيل النوادي والاتحادات في عكار". وخلال اللقاء، شكر النائب حسين للوزير فنيش تعزيته بوفاة شقيقه.
هذا وتواصل النائب حسين مع وزير العدل البيرت سرحان، عارضا الملفات القضائية المرتبطة بمحافظة عكار وبأبنائها وسبل تفعيل العمل القضائي وتحصين دوره.
كانت هذه تفاصيل خبر حسين تابع شؤون عكار مع اللقيس وفنيش وسرحان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.