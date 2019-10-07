النشرة: دورية من استقصاء الجنوب أوقفت شخصا في مركبة بجرم تعاطي حشيشة الكيف

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، بأنّ "دورية من ​مفرزة استقصاء الجنوب​، أوقفت المدعو "ح. ل. ص" البالغ 40 عامًا، بجرم تعاطي ​حشيشة الكيف​، وضَبطت في منزله في بلدة مركبة 35 غرامًا من هذه المادة".

وأوضح أنّه "قد تمّ تسليمه إلى مركز ​قوى الأمن الداخلي​ في حولا للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني بحقّه".