النشرة: دورية من استقصاء الجنوب أوقفت شخصا في مركبة بجرم تعاطي حشيشة الكيف

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "دورية من مفرزة استقصاء الجنوب، أوقفت المدعو "ح. ل. ص" البالغ 40 عامًا، بجرم تعاطي حشيشة الكيف، وضَبطت في منزله في بلدة مركبة 35 غرامًا من هذه المادة".
وأوضح أنّه "قد تمّ تسليمه إلى مركز قوى الأمن الداخلي في حولا للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني بحقّه".
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