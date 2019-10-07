التقى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ ولي عهد ​أبوظبي​ ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة ​الإمارات​ العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان في قصر البحر في الإمارات، وعقد معه محادثات تناولت آخر التطورات في ​لبنان​ والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها في مختلف المجالات.

وكان الحريري قد زار النصب التذكاري لشهداء "واحة الكرامة"، في حضور أعضاء ​الوفد اللبناني​ المرافق، حيث كان في استقباله المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء خليفة بين طحنون آل نهيان، ولدى وصوله، أدت له ثلة من حرس التشريفات التحية. وعلى وقع لحن الموتى، وضع الحريري إكليلا من الزهر على ​نصب الشهداء​.

ثم جال برفقة الشيخ خليفة بن طحنون في أرجاء الواحة واستمع إلى شرح عن مختلف الأقسام فيه.

وفي ختام الجولة، دون الحريري كلمة في سجل الشرف جاء فيها: "ننحني إجلالا أمام تضحيات أبطال ​القوات المسلحة​ الإماراتية، الذين فدوا بأرواحهم هذا البلد الحبيب ودافعوا عن أمان أهله الأعزاء وعن ​العروبة​ جمعاء. رحم الله شهداءكم الأبرار وأسكنهم فسيح جناته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري التقى ولي عهد ابو ظبي وبحث معه التطورات في لبنان والمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.