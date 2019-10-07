التقى مندوبو ​المدارس​ ال 14 المشاركة في مُنتدى "وجوه حواريّة" برعاية البطريرك بشارة بطرس الرّاعي للسّنة الثّامنة على التّوالي، 7 مدراس لرهبانية القلبين الأقدسين و 7 مدارس لجمعيتي ​المبرات​ و​المقاصد​، في مركز التّربيّة الدّينيّة لراهبات القَلبين الأقدسين وذلك من أجل إطلاق العمل لهذه السنة.

تمّ توزيع المدارس إلى ثنائيّات وشرحٌ سريعٌ لماهيّة المنتدى ومتغيّراته، وقدَّم السيّد ميشال حداد المدير التّنفيذي للمنتدى، أبرز نقاط إعداد مشروع ما، ودور كل مندوب في تحضير وتسيير اللّقاءات التي ستتمّ بين المدرستين والخدمة الإجتماعية المشتركة وإعداد الفيلم النّهائي وتلبية المعايير المطلوبة.

يذكر أنّ الإحتفال الختاميّ للمنتدى سيتم في 30 أيار 2020 في ثانوية ​راهبات القلبين الأقدسين​ ​عين نجم​ وستُعرض فيه الأفلام التي ستقيّمها لجنة الحكم المؤلّفة من ​المطران ميشال عون​، الأب شارل صوايا ، الإعلاميّة ​مريم البسام​، الإعلامي منير الحافي والسيّدة آيات نور الدّين.

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كانت هذه تفاصيل خبر لقاء مندوبي مدراس رهبانية القلبين الأقدسين وجمعيتي المبرات والمقاصد في مُنتدى وجوه حوارية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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