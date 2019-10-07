تحويل السير عن بلدة كفرفالوس جزين بسبب إقامة مناورة حول التهديدات البيولوجية والكيميائية والإشعاعية

أفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، بأنه "يُقام يوم غد الثلثاء في بلدة كفرفالوس– جزين، مناورة حول التهديدات البيولوجية والكيميائية والإشعاعية، بالتعاون مع ​منظمة الصحة العالمية​، وتُشارك فيها القطعات الطبية والعملانية من مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية. لذلك، ستُتخذ، اعتباراً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 من يوم غد تدابير السير التالية:

أولاً: تحويل السير القادم من جزين بإتجاه صيدا/ ​بيروت​ إلى طريق عام بسري - جون- ​الرميلة​.

ثانياً: تحويل السير القادم من صيدا بإتجاه جزين إلى طريق بيصور- المحاربية - وادي الليمون – جزين".

وشددت على أنه "يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الامن الداخلي​ وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".