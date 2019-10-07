أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، بأنه "يُقام يوم غد الثلثاء في بلدة كفرفالوس– جزين، مناورة حول التهديدات البيولوجية والكيميائية والإشعاعية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتُشارك فيها القطعات الطبية والعملانية من مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية. لذلك، ستُتخذ، اعتباراً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 من يوم غد تدابير السير التالية:
أولاً: تحويل السير القادم من جزين بإتجاه صيدا/ بيروت إلى طريق عام بسري - جون- الرميلة.
ثانياً: تحويل السير القادم من صيدا بإتجاه جزين إلى طريق بيصور- المحاربية - وادي الليمون – جزين".
وشددت على أنه "يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر تحويل السير عن بلدة كفرفالوس جزين بسبب إقامة مناورة حول التهديدات البيولوجية والكيميائية والإشعاعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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